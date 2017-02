Karius und Baktus haben ausgedient, die modernen Kids putzen sich die Zähne mit »Grush«, der Gaming-Zahnbürste . Ja, wirklich, sowas gibt es. Auf dem Smartphone-Bildschirm läuft während des Putzens das Spiel »Monster Chase«, man putzt quasi Monster weg. Dabei misst die Zahnbürste, wie ordentlich man geputzt hat und vergibt Punkte. Highscore im Badezimmer, also. Klingt merkwürdig? Es wird noch seltsamer, wenn man sich die weiteren Spielvarianten anguckt. Wem die Monsterbekäpferei nicht glücklich macht, kann wahlweise auch ein Orchester (»Toothy Orchestra«) dirigieren oder Tiere (»Brush A Pet«) streicheln. So sieht das dann aus:

Helikopter-Eltern können sich freuen: Die Daten werden in einer Cloud gespeichert, so dass man schnell rausfinden kann, ob sich die lieben Kleinen wirklich die Zähne geputzt haben. Ihr wollt das jetzt unbedingt haben? Man kann die Zahnbürste für 59 US-Dollar (plus satte 30 Dollar Versandkosten) hier bestellen. Und weil das Ganze so absurd ist, gibt es natürlich auch schon Reaktionen aus der Gaming-Community.