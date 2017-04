Tatsächlich ist Feminismus in den letzten Jahren zum modischen Trend geworden: Karl Lagerfeld schickte 2014 Models mit Parolen wie History is Her Story über den Laufsteg, das Modehaus Dior präsentierte 2016 T-Shirts mit dem Slogan We should all be feminists. Wenn es um feministische Mode geht, muss es aber nicht immer High Fashion sein: T-Shirts mit den Slogans The Future is Female, Feminist AF oder Nasty Woman (Donald Trump lässt grüßen) sind angesagt und auch für Normalsterbliche erschwinglich.

2014 taten sich die britische Frauenvereinigung Fawcett Society, das Elle Magazin und die Kleidungsmarke Whistles zusammen, um eine neue Version des This is What a Feminist Looks Like-T-Shirts herauszubringen. Benedict Cumberbatch, Emma Watson und viele andere Berühmtheiten und Politiker ließen sich damit fotografieren. Feministischer Spirit lag in der Luft – doch dann kamen Vorwürfe auf, die Shirts würden in einem Sweatshop auf Mauritius produziert. Die Fawcett Society ordnete eine Untersuchung an und verkündete danach, alles sei in Ordnung, die Kleidung würde nach ethischen Standards produziert. Imageschaden gerade noch mal so abgewendet. Trotzdem: Wie ethisch können diese Standards sein, wenn ein paar der aktuell im Fawcett-Society-Online-Shop erhältlichen Shirts gerade einmal 15 britische Pfund (ungefähr 17 Euro) kosten?

Immerhin kam der Erlös aus dem T-Shirt-Verkauf einem guten Zweck zu, nämlich der Fawcett Society selbst: Wer ein This is What a Feminist Looks Like-Shirt kaufte, machte also nicht nur eine klare Ansage, sondern trug einen kleinen Teil zur Unterstützung von Frauen bei. Das sieht bei großen Modeketten naturgemäß anders aus: Von den Verkäufen profitiert einzig und allein das Unternehmen – da kann das entsprechende T-Shirt noch so fröhlich feministische Botschaften verkünden, die Kollektion noch so sehr auf Diversität und emanzipatorische Vibes setzen. So wie bei H&M und der She’s a lady-Kampagne von 2015. Das dazugehörige Video feiert Frauen in allen Formen und Lebenslagen: Selbstbewusst und achselbehaart lungern sie im Bett rum, leiten Vorstandssitzungen, sitzen breitbeinig in der Bahn oder schauen zufrieden in den Spiegel. Untermalt wird das Ganze von Lion Babes »She’s A Lady«-Cover, und die Botschaft ist klar: »Sei du selbst! Was eine Lady ist, bestimmst alleine du!« So weit, so empowernd. Für die »Ladys« in den süd- und südostasiatischen Textilfabriken, die die H&M-Mode nähen, bringt der schwedische Konzern allerdings kein Interesse auf – die gehören ja auch nicht zur Zielgruppe.