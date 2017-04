G-Shock »No Comply«-Launch in Hamburg

Was haben die Hansestadt Hamburg und das neue Modell von G-Shock , die GA-710GB »No Comply« gemeinsam? Sie sind robust und erscheinen zugleich in einem edlen Gewand. Kein Wunder also, dass sich G-Shock sich für die norddeutsche Metropole an der Elbe entschied, um den Launch des »No Comply«-Modells im gebührenden Ambiente zu feiern. Den Anfang machte ein auf vier Gänge verteiltes Dinner, das in einer alten Industriehalle im Altonaer Kiez serviert wurde. Ob leckere Suppe, Lachstatar oder das wohl zarteste Rindfleisch der Welt: G-Shock weiß, wie man die geladenen Gäste kulinarisch verzaubern kann.





Egal ob deutscher Mode- oder Sneakerblogger, Partnershop oder Berliner Gangster-Rapper, Mode-Medien oder die Angestellten von G-Shock selbst – allen teilnehmenden Personen wurde der Abend schmackhaft gemacht. Im Rahmen des Dinners wurde natürlich auch G-Shocks neues Mitglied der GA-710GB-Serie vorgestellt. Die auf 500 Stück limitierte »No Comply«, die durch ihre elegante Erscheinung überzeugt, erscheint in einer nummerierten Special Box, die neben der Uhr selbst auch ein »No Comply«-Bandana und Postkarten enthält.





Nach einem ausgiebigen Dinner und vielen Gesprächen mit den den anderen Gästen ging es per Shuttle-Bus zur Launch-Party in den Mojo-Club. Unter den »Tanzenden Türmen« auf der Reeperbahn gelegen, bot der Hamburger Szeneclub die perfekte Location, um die Einführung der »No Comply« GA-710GB zu feiern. Und auch hier agierte G-Shock nach der Maxime: »Nicht Kleckern Sondern Klotzen«. Neben Dj-Sets von lokalen Größen wie DJ Stylewarz oder D-Flame sorgte der Berliner Rapper Megaloh dafür, dass selbst die als unterkühlt bekannten Hansestädter die Bude abrissen und noch weit nach 6 Uhr Morgens am Folgetag feierten.





Der Launch der G-Shock GA-710GB »No Comply« war ein voller Erfolg und wir möchten uns gar nicht ausmalen, wie steil die Feierlichkeiten im 35. Jubiläumsjahr von G-Shock abgehen werden.