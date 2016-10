Jon Furlong hatte mit Mode eigentlich nicht viel am Hut, als er 2004 anfing, bei Obey Clothing im Lager zu arbeiten. Zunächst fotografierte er dort die Klamotten, wurde aber schnell zum Haus- und Hoffotografen von Shepard Fairey, Street Artist und Kopf der Fashion-Marke. Mittlerweile ist Furlong an Faireys Seite, wenn er Städten rund um den Globus eine künstlerische Note mit Aussage verpasst. Christian Schlodder hat den Weltenbummler für ein Interview abgegriffen.

Shepard Fairey , einem der berühmtesten Street-Art-Künstler, geworden. Wie passt das zusammen? Du hast mal behauptet, dass du keine Ahnung von Street-Art und Streetwear hattest, bist dann aber über Obey der Leibfotograf von, einem der berühmtesten Street-Art-Künstler, geworden. Wie passt das zusammen?

Obey Clothing arbeitete. 2004, ich war Anfang 20, fragte ich ihn, ob er mir einen Job besorgen kann. Er konnte – in einem Lager von Obey. Dort gab es nur den Lagerleiter und mich. Ich begann, Fotos von den Klamotten zu machen, auch für die Website und Kataloge, bevor ich dann in die Marketing-Abteilung beordert wurde. Und das war schon etwas merkwürdig, da ich bis zu meinem Jobstart im Lager wirklich keine Ahnung hatte, was Obey und wer Shepard Fairey ist. Alles fing mit einem guten Freund von mir an, der im Vertrieb vonarbeitete. 2004, ich war Anfang 20, fragte ich ihn, ob er mir einen Job besorgen kann. Er konnte – in einem Lager von Obey. Dort gab es nur den Lagerleiter und mich. Ich begann, Fotos von den Klamotten zu machen, auch für die Website und Kataloge, bevor ich dann in die Marketing-Abteilung beordert wurde. Und das war schon etwas merkwürdig, da ich bis zu meinem Jobstart im Lager wirklich keine Ahnung hatte, was Obey und wer Shepard Fairey ist.



Mit ein paar Klamottenfotos wird man aber doch nicht gleich zum persönlichen Fotografen von Shepard Fairey, oder?

Shepard habe ich erst 2006 persönlich getroffen. Etwa ein Jahr später war ich Teil der Crew, die ihn auf eine Show und Ausstellung begleiten durfte. Dort habe ich nebenbei Fotos gemacht. Allerdings nicht mit dem Ziel, mal für ihn fotografieren zu dürfen. Für mich war Shepard ein ganz normaler Typ, den ich genau so normal behandelte wie er mich. So begann das alles und über die Zeit wurde ich Shepards Mann für die Fotos.

Bild: Jon Furlong

War es hilfreich für den Anfang, dass ihr beide leidenschaftliche Skateboarder wart?

Ich wuchs quasi mit dem Skateboard an den Füßen auf. Und Shepard war früher auch ziemlich groß darin. Die Verbindung hat es vielleicht einfacher gemacht.



War dein Weg des Fotografen vorgezeichnet?

Eigentlich war ich immer mehr im Medium Film zu Hause. Als ich jünger war, wollte ich aber unbedingt Fotograf in Kriegs- und Krisengebieten werden. Ich liebe diese Schwarz-Weiß-Kontraste des Lebens. In solchen Gegenden kann man die zwei gegensätzlichen Seiten zeigen, wie diese Welt da draußen aussieht; eine dunkle und eine etwas hellere. Meine Eltern haben mir das damals allerdings relativ schnell verboten. Heute bin ich sogar froh drüber.



Immerhin dokumentierst du mit Shepard Fairey ja auch seine Kritik an dieser Welt.

Ja, das stimmt. Ohne für Shepard sprechen zu können, ist der Großteil seiner Arbeit voller kritischer Bedeutung und Sinn. Etwas, das eine Botschaft transportiert und Leute zum Nachdenken animiert. Deshalb ist er sich auch immer darüber bewusst, wo er seine Werke anbringt und wie er das tut.

Bild: Jon Furlong

Was bestimmt auch bedeutet, dass du schwindelfrei sein musst.

Tatsächlich hatte ich anfangs panische Angst vor der Höhe. Doch mir blieb ja nicht viel übrig, wenn ich eine gute Aufnahme machen wollte. Mittlerweile geht’s ganz gut.



Wie sieht eure Zusammenarbeit denn aus, wenn ihr in den Straßen unterwegs seid?

Wir haben eine gute Verbindung und Kommunikation. Ich will nicht, dass er aufgesetzt herumpost und Dinge für die Kamera tut. Alles soll ungestellt sein und ein Stück Wirklichkeit abbilden. Darin sind wir uns einig, und ich weiß, dass er genau das auf den Fotos sehen will – und die Leute da draußen scheinbar auch.



Du hast dich mal als emotionalen und nicht technischen Fotografen beschrieben. Was meinst du damit?

Ich sehe mich immer noch so. Viele Leute fragen mich, welche Objektive ich benutze, welche Brennweiten und all das Zeug. Und ich kann es ihnen nicht mal sagen. Klar, ich kenne die Basics der Fotografie, aber ich bin eher davon angetrieben, was ich im richtigen Moment in meinen Augen sehe und weiß, dass ich das festhalten will. Wenn wir unterwegs sind, mache ich auch nicht Hunderte oder Tausende Fotos, in der Hoffnung, dass eins davon gelingt. Ich lass es ganz natürlich passieren. Also plane ich auch keine Einstellungen oder irgendetwas im Vorfeld. So wirken die Bilder eben weniger gekünstelt. Und natürlich weiß ich auch, dass ich mit dieser Herangehensweise nicht der beste Fotograf der Welt werden kann. Es gibt Tausende, die besser als ich sind. Aber ich fühl mich ganz gut und sicher darin, was ich mache und wie ich das mache.

Bild: Jon Furlong

Hilft die Herangehensweise, wenn man Street-Art dokumentieren will?

Viele Leute denken, dass es unfassbar einfach sein müsse. Man steht an einer Ecke, jemand sprayt ein Graffiti. Auslöser. Fertig. Aber man braucht den Blick von innen – und den Zugang und das Vertrauen der Protagonisten sowieso. In dem Fall fühlt es sich am Ende sogar so an, als ob man dabei wäre, Geschichte zu dokumentieren.



Denkst du manchmal daran, dass dieser Fokus auf Street-Art und den einen Künstler auf Dauer nicht auch zu eindimensional für einen Fotografen sein könnte?

Tatsächlich stimmt das zu einem gewissen Teil. Man muss sich ja immer weiterentwickeln und auch ich versuche mich immer wieder neu zu erfinden. Vielleicht werde ich mich deshalb auch mal in anderen Ländern umsehen, um die Arbeiten von anderen großartigen Künstlern einzufangen. Mit meiner aktuellen Situation bin ich aber auch sehr zufrieden: Ich kann rumreisen, coole Leute kennenlernen und eben auch ein Stück Geschichte dokumentieren. Aber wer weiß, vielleicht lande ich auch irgendwann mal beim National Geographic und mache so’n Zeug wie Tier- und Pflanzenfotos.