»Before there were Cinemetal T-Shirts, film-lovers had no means of expressing their favorite auteur directors and musical tastes at the same time.« Die Idee zum Shirtdesign hatte Philip Anderson bereits 2005. Mittlerweile sind die Metal-Film-Shirts online zu bestellen und in vielen verschiedenen Designs erhältlich. Die Kombinationen passen dabei sehr gut zusammen. Man sehe sich nur dieses Mash-Up aus Jodorowsky und Judas Priest an.