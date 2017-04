Pusheen selbst gibt es schon lange in vielen kuschelbaren Varianten zu kaufen, aber kürzlich entdeckten wir auch seine kleine Schwester Stormy, die kleine, lockige Katze, die ihrem Brüderlein im Messenger zum Beispiel beim Backen hilft. Wer noch einen Cuteness-Boost in seinem Leben benötigt, kann Stormy hier in zwei Größen bestellen – für die alltägliche Portion flaumiges Glück. Auch Pusheen selbst gibt es dort in verschiedenen Varianten. Schnurr.