50 Jahre Adidas Gazelle

Vergesst den Retrohype und das ganze Gerede von der alten Turnschuhschule, in der angeblich alles besser war. Die Rückkehr des Adidas Gazelle sorgt in Zeiten immenser modischer Irrungen und Wirrungen für absolut zeitlose Stilgenauigkeit – und das ist schließlich das Einzige, was wirklich zählt.

Bequem, praktisch, funktional – rein stilistisch betrachtet ist die Adidas Gazelle einer dieser klassischen Trainer, wie sie in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre an den Füßen vieler Sportler zu finden waren. Und doch unterscheidet sich der Werdegang des schlichten Suede-Styles, der ursprünglich 1966 in einer roten Indoor- und einer blauen Outdoor-Version gelauncht wurde, dank einiger Launen der Geschichte signifikant von dem seiner Zeitgenossen.



Nachdem der mehrfach aufgerüstete Schuh seinen sportlichen Dienst nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten final quittierte und neue, technisch ausgereiftere Modelle übernahmen, machte er Anfang der 80er-Jahre zunächst Karriere als Lieblingsfootwear der Casuals, jener britischen Subkultur, die den cleanen und detailbewussten Look der Mods mit erlebnisorientierter Fußballfankultur vermischte. Massive modische Spuren hinterließ die Gazelle anschließend außerdem in der Reggae-, Acid-Jazz- und HipHop-Szene, wurde aber auch vom Britpop und der Alternative-Rock-Gemeinde hoch geschätzt. So tauchten die Kicks nicht nur an den Füßen der Gallagher-Brüder und Jay Kay von Jamiroquai auf, sondern wurden auch von Top-Model und Grunge-Poster-Girl Kate Moss offensiv als Teil ihres Fashion-Selbstverständnisses zelebriert.





Nachdem sich die Modelle des ersten Drops nicht nur in klassischen Colourways, sondern vor allem in zarten Pastelltönen präsentierten, stehen für den Herbst und Winter nun starke Farben im Fokus: Vintage-inspirierte Nuancen wie das Rostrot »Craft Chili« und das senfige »Eqt Yellow« lassen an die 70er-Jahre denken, das intensiv-leuchtende »Shock Purple« kann fast schon als eine Reminiszenz an die Rave-Kultur verstanden werden. Doch nicht nur an der Farbgebung wurde gefeilt, auch der Shape des Schuhs bekam ein minimales Make-over: Die Herrenvariante ist etwas weiter geworden – mehr Tragekomfort für alle, die nicht nur auf großem, sondern auch auf breiterem Fuß leben. Die neuen Modelle sind ab sofort erhältlich. Nach einer kurzen Produktionspause zwischen 2001 und 2005 feierte Adidas in diesem Sommer anlässlich des 50. Geburtstags der Gazelle den Relaunch des Modells. Endlich ist der Klassiker wieder fester Bestandteil des Adidas-Originals-Sortiments und findet als Skateboarding-Signature-Modell von Skateboarder Dennis Busenitz auch wieder zurück in die Sportwelt.