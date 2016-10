pardon ... gegen die Müdigkeit aufzunehmen. R2D2 hilft nicht nur, Raumschiffe zu steuern und zu reparieren, der Droide kann jetzt auch Kaffee kochen. Die French Press im hübschen »Star Wars«- Design hilft euch dabei, den alltäglichen Kampf gegen den dunklen Lord ...... gegen die Müdigkeit aufzunehmen.



Mit der R2D2 Kaffeepresse wird jeder noch so regnerische Morgen zum Vergnügen. In nur wenigen Minuten versorgt R2 euch mit knapp einem Liter frisch gebrühtem Kaffee. Das Beste ist, dass der Droide auch noch spülmaschinengeeignet ist. Er kümmert sich also quasi um sich selbst – so wie im Film.