Die neue Palace-Kollektion ist da

Nachdem vergangene Woche bereits die augenzwinkernde Bus-Kampagne in London gesichtet wurde, hat Palace nun klar Tisch gemacht und zeigt im neuen Lookbook den Fahrplan für den kommenden Frühling. Dort sieht man im Grunde mehr vom Altbewährten, diesmal allerdings fotografiert vom großen Juergen Teller: Retro-seelige Farb- und Formspiele, wie gewohnt in Szene gesetzt vom Skate-Team um Lucien Clark, Rory Milanes und Blondey McCoy. Der erste Schwung davon soll bereits am kommenden Freitag um 12 Uhr in den Online-Store gehen, das Lookbook seht ihr in Gänze hier.