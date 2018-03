Treffen sich ein Japaner und ein Finne. Kein Witz: Das japanische Modelabel Uniqlo und das finnische Unternehmen Marimekko launchen Ende März ihre erste gemeinsame Kollektion. Zwar liegen die Marken rein geografisch ein gutes Stück voneinander entfernt, doch in ihren Werten sind sie sich umso näher. Mit der gemeinsamen Kollektion wollen sie nun Freude in den grauen Alltag bringen. Deshalb dominieren auffällige Prints und kräftige Farben die neunteilige Kollektion. Die Macherin hinter den Mustern ist Maija Louekari, eine weltweit renommierte Print-Designerin von Marimekko. Auf den typisch zeitlosen und vor allem komfortablen Schnitten von Uniqlo kommen ihre Designs besonders gut zur Geltung. Shirts, Kleider, Hosen, Taschen und Sneaker – wer mag, kann sich komplett in den Gute-Laune-Look der Kollaboration hüllen. Bis zum 30. März ist allerdings noch Geduld angesagt.

Asos × Soko Kenya: Fair Play

Die Kollaboration »Asos Made In Kenya« gewährleistet eine nachhaltige Verbesserung der Lebensumstände in Kenia und produziert Kleidung nach fairen Prinzipien. Asos gehört ohne Zweifel zu den »Big Playern« im Mode-Onlinegeschäft. Schon 2010 kollaborierte der Onlineshop mit der Textilmanufaktur Soko Kenya und schuf Arbeitsplätze für die ärmsten Gemeinden des Landes. In den letzten acht Jahren ist so aus einem Vier-Mann-Betrieb eine Manufaktur mit 50 Mitarbeiten geworden. Auch in der kommenden Kollektion ist der kenianische Einfluss unverkennbar und äußert sich besonders in den kräftigen Mustern und frohen Farben. Nicht nur der Ananas-Print ist ein absoluter Hingucker für die kommende Saison. Ab April sind die ersten Teile der »Asos Made In Kenya«-Kollektion online erhältlich.