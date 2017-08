Das junge Berliner Label Modt produziert Unisex-Kleidung aus 100 % ökologischen Fairtrade-Materialien und ist dabei bemüht, möglichst wenig Müll zu erzeugen. Besonders cool ist, dass alle Stücke von Hand bedruckt und so zu Unikaten werden. Gefertigt wird in Berlin. Eine kleine, äußerst feine Auswahl bestätigt, wie viel Liebe und Mühe hinter den kunstvoll bemalten, locker geschnittenen Klamotten steckt.

Die britische Designerin ist überzeugt davon, dass klassische Konfektionsgrößen dazu führen, dass wir unsere Körper für zu dick, dünn, kastenförmig oder kurvig halten. Deshalb hat sie eine Accessoires-Kollektion entworfen, die per 3D-Druck an den individuellen Körper angepasst und ausgedruckt werden kann. 3D-Druck wird zukünftig definitiv ein großes Thema sein – und der Abschied von herkömmlichen Kleidergrößen wohl auch.

Weiter im Text mit Demna Gvasalia: So viel Humor und Ironie wie er hat lange niemand in die Modeszene gebracht. Er ist einer der Gründer von Vetements und außerdem Chefdesigner bei Balenciaga und hat nicht nur Geschlechtergrenzen vollkommen aufgelöst, sondern auch scheinbare No-Gos wie das Adaptieren von High-Street-Brands in High-Fashion-Kollektionen möglich gemacht. Wer dem Druck und den Ansprüchen des Fashion-Business so unverschämt die Stirn bietet, ist ein Revolutionär – willkommen in der Zukunft.