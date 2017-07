Guter Stil bedeutet bekanntlich mehr als nur mit den aktuellen Trends Schritt halten zu können. Die dänische Marke Object richtet seine Aufmerksamkeit deshalb regelmäßig auf starke Frauen, erzählt deren Geschichte und spiegelt diese in einer Kollektion wieder, die Mode mit ganz viel Persönlichkeit vereint. Die aktuelle »I am the Story«-Kollektion entstand in Zusammenarbeit mit der dänischen Singer/Songwriterin Soleima. Viviane Philipps hat sie in Kopenhagen zum Interview getroffen.

Soleima, das sagt man in Dänemark zu Mädchen, die ihren eigenen Willen haben und ein bisschen vertäumt und unangepasst durchs Leben gehen. Wie ein Kind im Körper eines Erwachsenen, authentisch und furchtlos – wenn auch mit zarter Stimme – erobert Soleima das Musikbusiness jetzt solo, nachdem sie vorher mit der dänischen HipHop-Gruppe Flødeklinikken unterwegs war. Sarah Mariegaard aka Soleima erzählt mir vor einem kleinen Restaurant im Meatpacking District von Kopenhagen an einem regnerischen Sommertag ein bisschen was über sich selbst und wie die Kollaboration mit dem Label Object sie verändert hat.

Wie bist du Musikerin geworden?

Ich bin mit Musik aufgewachsen und kann mir ein Leben ohne sie einfach nicht vorstellen. Meine Mama hat mich als Kind auf eine Musikschule geschickt und außerdem habe ich drei Jahre lang in Tansania gelebt, wo ich an einem afrikanischen Dance Camp teilgenommen habe. Dann habe ich später mit ein paar Freunden aus meiner Schulzeit eine HipHop-Band gegründet, als einziges Mädchen mit sechs Jungs, und wir kamen damit hier in Dänemark ziemlich gut an. Ich habe eigentlich nur Keyboard gespielt aber eines Tages, als sich die Frage stellte, wer den Refrain singen sollte, hieß es »Mach du das doch – du bist das Mädchen!«. Und da habe ich mich ins Singen verliebt. Als wir aufgehört haben mit der Band habe ich weiterhin Songs geschrieben meine Solokarriere begonnen.

Und hast du auch schon damals deine Persönlichkeit mit Hilfe von Mode ausgedrückt? Ich habe mich eigentlich nie intensiv mit Mode auseinandergesetzt. Nicht, weil ich Mode nicht mag, einfach nur weil ich andere Dinge interessanter fand. Deshalb musste ich auch erstmal in mich gehen, als Object mit der Anfrage auf mich zukam, Teil der Kampagne zu werden. Ich musste darüber nachdenken, ob es für mich sinnvoll ist, mit einer Kleidungsmarke in Verbindung gebracht zu werden. Man muss ja schließlich hinter dem, was man tut, zu 100% stehen.



Vielleicht ist genau das der Grund, wieso Object dich gefragt hat. Du scheinst bodenständig und ehrlich genug zu sein, um gegebenenfalls auch Nein zu sagen und bist nicht das typische, gekünstelte Fashion-Victim. Das ist eine schöne Vermutung von dir! Ja, ich mochte direkt die Idee, dass Object echte Geschichten erzählen möchte und deshalb ergibt diese Kollaboration auch Sinn für mich: Ich kann meine Geschichte erzählen und bin wirklich Teil des kreativen Prozesses, es ist eine persönliche Arbeit.



Für Object steht bei der Kampagne die Botschaft im Mittelpunkt, zu sich selbst zu stehen. Hattest du mit dieser Thematik selbst Probleme oder fiel es dir immer leicht, dich nicht verbiegen zu lassen? Ich denke es wäre absolut wahnsinnig zu sagen »Ja, ich war eigentlich schon immer total selbstbewusst!«. Aber im Ernst, dieses Projekt hat mir neue Perspektiven auf mich selbst eröffnet. Jedes Mal, wenn du einer neuen Situation ausgesetzt bist oder wann immer sich dein Leben verändert, musst du herausfinden, wie du dazu stehst und wie gut du dich mit deiner jeweiligen Rolle identifizieren kannst. Das kann auch total Spaß machen, interessant ist es allemal. Du musst dich einfach selbst kennenlernen, das ist zwar manchmal schwierig aber auch bereichernd und befreiend.

Du hast mit HipHop begonnen und bist jetzt Singer/Songwriter. Was hat sich dadurch für dich verändert? Ich glaube, dass ich viel von damals immer noch in mir habe, den HipHop und die Einflüsse aus Afrika. Ich bin momentan aber auch inspiriert von neuer elektronischer und organischer Musik, aber mein Vergangenheits-Ich ist vermutlich für immer mit dabei.



Was hat dir an der Kollektion gefallen? Wenn man eine Kollaboration macht, geht es immer darum, sich selbst darin wiederzuerkennen. Zuerst haben wir unsere Ideen und Visionen ausgetauscht und man hat mir die Pläne für die Kleidung gezeigt und ich muss sagen – mir hat nicht alles davon auf Anhieb gefallen. Aber in einem Großteil konnte ich mich tatsächlich direkt sehen und hätte es direkt angezogen. Besonders die Tatsache, dass viele oversized geschnittene Teile dabei sind, hat mich angezogen.



Hast du ein Lieblingsteil aus der Kollektion? Mein allerliebstes Teil ist ein Set, also sind es eigentlich gleich zwei Teile: ein Rock und ein oversized T-Shirt, monochrom in Grau. Darin habe ich mich direkt wohl gefühlt.

Denkst du seit der Kollaboration mehr über Mode und Stil nach als vorher? Ich möchte, dass man sieht, dass ich nicht drei Stunden täglich vor dem Spiegel verbringe – und das sagt schließlich auch eine Menge über mich aus. Ich wurde durch das Projekt gezwungen, meinen Umgang mit Mode und meinen Stil zu reflektieren und zu hinterfragen, und ich halte das in Maßen auch für gesund. So wie du dich anziehst präsentierst du dich der Außenwelt und kannst Hinweise auf deinen Charakter geben. Du kannst damit auch spielen, dich so anziehen, wie du eben wahrgenommen werden willst. Darüber nachzudenken habe ich aus der Zusammenarbeit mit Object definitiv gelernt.

Ich habe übrigens seitdem auch mehr über die Kategorien Frau und Mann nachgedacht.

Vielleicht findest du deshalb den Oversized-Look momentan so anziehend? Ja, ich glaube das hat damit zu tun. Wir müssen die Kategorien, was typisch männlich und was typisch weiblich ist, kritisch hinterfragen, das können nämlich gefährliche Schubladen sein. Ich fühle mich außerdem stärker in großen, weiten Klamotten, weißt du, was ich meine? Ich fühle mich dann stärker. Und das ist eigentlich auch das einzige, worum es geht - sich gut fühlen, in dem, was man trägt.



