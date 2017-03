Das ist die Nintendo Switch

Nintendo-Fans müssen sich in den vergangenen Wochen wie bei einem Spiel ihres Lieblingsvereins gefühlt haben. Optimistische Aufregung und wehende Fahnen vor dem Anpfiff, Zweifel und Resignation in der zweiten Halbzeit. Kurz vor dem Schlusspfiff sind es vor allem die verpassten Chancen, die selbst bei den treuesten Anhängern große Zweifel wachsen lassen. Bei Nintendo waren es in den letzten Monaten freilich keine schlampig ausgeführten Standardsituationen, sondern die sukzessive enthüllten Details zur neuen Konsole, die für große Fragezeichen und viel Kopfschütteln sorgten. Gemein haben der strauchelnde Lieblingsverein und die Switch, dass es einem beide trotz ausgeprägter Neigung schwer machen, mit vollem Enthusiasmus dahinter zu stehen. Eine Skepsis, die wir schon im Rahmen der Hands-On-Termine zum Ausdruck brachten und die es nun auf den Prüfstand zu stellen galt.

Letzterer braucht im mobilen Spielbetrieb knapp drei Stunden, bevor er zurück an die Dockingstation oder eine Steckdose muss, soll je nach Spiel aber auch weitaus länger halten. In der für den TV-Einsatz mitgelieferten Gamepad-Komponente fühlen sich die Controller-Hälften zunächst ein wenig gedrungen an, sind aber nach kurzer Eingewöhnungszeit auch über längere Zeitspannen gut zu bedienen. Eine Konstellation, die im Gegensatz zum mobilen Betrieb aktuell noch bei vielen Spielern und Spielerinnen mit Verbindungsproblemen einhergeht und zwischenzeitlich zu spürbarer Latenz bei der Steuerung führt.

Als mehrteiliger Hybrid aus TV-Konsole und Handheld ist die Verarbeitung der Nintendo Switch ein ausschlaggebender Faktor. Die Tablet-Komponente wird bei Bedarf aus der mit dem Fernseher verbundenen Dockingstation gezogen und mit den entsprechenden Controller-Hälften versehen. Das bringt Verschleiß mit sich. Inwiefern dem entgegengewirkt wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nur schwer sagen. In den ersten Tagen machte dieses Wechselspiel allerdings nicht den Eindruck, als würde es nach kurzer Zeit zu einem Albtraum aus potentiellen Bruchstellen werden. Die Switch ist nicht zuletzt auch ein Familienprodukt und das merkt man der robusten Verarbeitung durchaus an. Die Haptik erweckt ebenfalls einen hochwertigen Eindruck, lediglich im mobilen Betrieb können längere Sitzungen irgendwann ihren Tribut in Form von schmerzenden Fingern und eines leer gesaugten Akkus fordern.

Das User-Interface ist für Nintendo-Verhältnisse erstaunlich aufgeräumt und selbsterklärend. Lediglich die umständliche Handhabung der Social-Funktionen ist nach wie vor ärgerlich – anachronistische Aspekte wie der Friends-Code sind hier nämlich noch immer obligatorisch. Dass das Angebot in Nintendos eShop zum Start überschaubar sein würde, war dagegen abzusehen, was mit einem umfangreichen Launch-Titel wie »The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild« aber nur bedingt ins Gewicht fällt. Wer damit allerdings nichts anfangen und sich auch für Party-Games wie »1-2-Switch« oder »Just Dance« nicht erwärmen kann, der sollte vor dem Kauf unbedingt einen Blick auf das vollständige Line-up werfen.





Ein Aspekt, den indes kein Anspiel-Event der Welt abbilden kann, ist der Alltagsgebrauch einer Konsole. Und der ist bei der Switch wirklich fundamental. Mit dem fliegenden Wechsel zwischen TV-Konsole und Handheld greift Nintendo nämlich gleich eine ganze Reihe an Bedürfnissen auf. Nicht mehr an einen Fernseher genagelt zu sein, ist dabei nur die offensichtlichste Qualität. Viel ausschlaggebender ist allerdings die zunehmende Dezentralisierung unserer Mediennutzung. Niemand setzt sich noch an einen stationären Computer, um kurz etwas zu googlen. Wieso also jedes Mal den ganzen Home-Entertainment-Krempel hochfahren, wenn man nur eine Runde Bomberman spielen möchte? Nintendo hat auf diese Frage nicht nur eine erstklassige Antwort, sondern zieht auch gleich den Umkehrschluss. Der fragt nämlich, weshalb man sich denn überhaupt für eine der beiden Varianten entscheiden muss. Manchmal sollen es eben doch 40-Zoll und Dolby Surround sein. Ein Fall, für den man mit der Switch bestens vorsorgen kann.