Leider müssen wir uns mit der blöden Tatsache abfinden, dass das Ganze vor 2000 Jahren passiert ist. Das heißt jedoch nicht, dass wir nicht wenigstens ein bisschen rumspinnen können: Zum Beispiel mit dem » Hipster Nativity Set «. Das etwas andere Krippenspiel wird all den Wünschen eines modernen und hippen Menschen gerecht: iPhones, to-go-Becher, Segways und Solarpanals inklusive.

Wenn die Weihnachtsgeschichte in der heutigen Zeit spielen würde, Josef hielte wahrscheinlich die Geburt seines – leider Gottes nicht leiblichen – Sohnes Jesus auf Snapchat fest und seine Maria mit ausreichend entkoffeiniertem »Pumpkin Spice Latte« fit. Die Heiligen Drei Könige würden sich auch keinesfalls von irgendwelchen Sternen am Himmel navigieren lassen, sondern lieber Maps auf ihrem Handy fragen. Ansonsten wäre natürlich auch alles andere im Stall fair trade, organic und whatnot. Aber war ja nicht so...