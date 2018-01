Converse x GOLF le FLEUR 2018

Nachdem Converse im vergangenen Sommer bekannt gab, gemeinsame Sache mit Tyler, The Creator zu machen, sind die Teile dieser Kollaboration zu ausgesprochen begehrten Sammlerstücken geworden. Am 18. Januar besteht nun die Chance, sich eines der gefragten Items zu sichern, gehen doch dann brandneue Produkte bei Converse online. Dabei stechen natürlich vor allem die neuen Varianten des One Star samt charakteristischen Pastell-Tönen und Flower-Patch ins Auge, zu denen es jeweils den passenden Hoodie und ein entsprechendes Shirt geben wird. Alle Teile sind Morgen über den Online-Shop von Converse erhältlich.