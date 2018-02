Nach dem Superbowl ist in New York vor der Fashion Week. Und da ist uns vor allem eine Kollektion ins Auge gefallen. Auf den Sweatshirts von Designer Ralf Simons schaut uns nämlich ein recht bekanntes Gesicht an. Ein Foto von Schauspielerin Natja Brunckhorst in ihrer wohl bekanntesten Rolle: Christiane F.Als großer Print auf den Oberteilen schafft Simons mit seiner Herbst-Kollektion für 2018 eine Hommage an den deutschen Klassiker aus den Achtzigern. Auch die restlichen Looks erinnert ein bisschen an den Stil Berliner Straßenkids vom Bahnhof Zoo. Vielleicht findet sich auch eine kleine Anlehnung an den umstrittenen »Heroine Chic«, den einst Supermodel Kate Moss geprägt hat. Raf Simons beweist auf jeden Fall Mut, einem solch heiklen Thema eine ganze Kollektion zu widmen. Wir sind uns sicher: Darüber wird man noch reden!