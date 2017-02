Was bedeutet es, im 21. Jahrhundert eine Frau zu sein? Klar, dass die Antwort weder einfach noch allgemeingültig beantwortet werden kann, trotzdem wagt das Modelabel Miu Miu in einer Kurzfilm-Reihe »Women’s Tales«, sich dem Thema ein wenig zu nähern. In der neuesten Episode hat Schauspielerin Chloë Sevigny Regie geführt. Sie begleitet US-Comedian Carmen Lynch durch ihren Alltag auf der Stand-Up-Comedybühne zum Kiosk und in die Garderobe. Dazu sind Auszüge aus Lynchs Programm zu hören, das sich scharfsinnig und teils sehr böse um Themen wie Dating und Verhütung dreht. Sevigny erklärt dazu: »It’s about the love of the craft, the love of the art, the repetition of it.« Der Film ist ganz schlicht nach seiner Hauptdarstellerin benannt: »Carmen«.