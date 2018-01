Die Sportmarke Champion und das schwedische Label Weekday arbeiten nicht das erste Mal zusammen. An diese offensichtlich gute Teamarbeit anknüpfend, ist ab heute eine neue Kollaboration bestehend aus elf Teilen erhältlich. Der Look: Sportliche Neunziger-Einflüsse treffen auf skandinavische Gelassenheit. Darunter auch Highlights wie ein Weste und passende Jacke aus flauschigem Teddyfell. Strahlendes Blau bringt Frische in die farblich sonst sehr zurückgenommene Kollektion. Die Sweater und Shirts sind, typisch für Weekday, Unisex. Die Kollektion ist ab heute in allen Weekday-Stores und online erhältlich.