Die zweite Ausgabe der Bread & Butter by Zalando steht vor der Tür und das Programm des Festivals of Style and Culture verspricht erneut weit mehr als modische Inspiration. Neben Musik, gutem Essen und einer Menge Unterhaltung gibt es vom 1. bis zum 3. September in Berlin außerdem Gesprächsrunden mit spannenden Gästen.

Geschrieben am

31. August 2017, 11:42