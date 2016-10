Hundeliebe kennt bekanntlich keine Grenzen. Das hat uns Big Boi von Outkast erst vor Kurzem bewiesen. Zusammen mit Bobbi Panter Pet Products hat er nämlich ein eigenes Hundeshampoo namens » Big Boi and Bobbi Dog Shampoo « herausgebracht.

Die meisten Leute werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was der ganze Unsinn schon wieder soll. Dabei ist die Antwort ganz einfach: Wer seinen Hund liebt und findet, dass auch ihre Popos gut riechen müssen, greift am besten zu »Bottom Sniffers Hundebier«: Das antialkoholische Erfrischungsgetränk für euren Wauwau, das gut schmeckt und den Hintern duften lässt. Hergestellt wird das Ganze aus dem englischen Softdrink »Dandelion and Burdock« sowie einer Reihe von Gewürzen. Yummy!