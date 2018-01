Birkenstocks von Rick Owens

Die Kollektionen von Rick Owens gelten für gewöhnlich nicht unbedingt als alltagstauglich und kommen sowohl in Form als auch in der Materialwahl eher exzentrisch daher. Das könnte sich mit seinen Entwürfen für Birkenstock nun ändern, sind die vier Varianten aus der Feder der Mode-Ikone doch verhältnismäßig unauffällig. Die setzen in der ausgefallensten Ausführung zwar auf Kuhfell, vertrauen aber sonst auf eher gängige Materialien wie Filz und Leder. Alle Modelle können ab dem 1. März für Preise zwischen 280 und 360 Euro bei Birkenstock vorbestellt werden und sind dann auch schon zwei Wochen später erhältlich.