Exklusive Produkte und deren Schöpfer zum Anfassen: Das Konzept heißt knapp »The Shop« und Brands wie Ivanman Vektor und viele mehr bieten hier im Rahmen der Fashion Week ihre Kollektionen zum Verkauf. Das alles in entspannter Atmosphäre und für jedermann zugänglich.

Menschen aus Norddeutschland wissen, was »Kluntje« sind – genau, Zuckerstückchen für den Tee. Drei Designerinnen aus Hamburg haben ein Label gleichen Namens gegründet, mit dem sie die plattdeutsche Sprache aufleben lassen wollen. Mit Prints à la »meen Leev« bedruckte Oberteile und upgecycelte Unikate sind im Fashion Store dort neben Fashion von anderen Designern zu sehen und zu kaufen.

Über das eigens von ihnen gegründete Label b.a.r.e. stellen Modemarketing-Studenten der Business School Berlin ihre selbst entworfene T-Shirt-Kollektion vor. Diese soll frei von Konventionen und Vorurteilen ein Statement zum momentanen Point of State unserer Gesellschaft sein und jedem Menschen, ob groß oder klein, Respekt zollen. Anschauen kann man sich das Ganze in der Jägerhütte auf dem Gelände des Haubentauchers.Am 19. Januar stellt Designerin Maria Glück ihre neue Fall/Winter-Kollektion »Vandals« im Rahmen der Berliner Fashion Week vor. Für jeden zugänglich zeigt sie ihre Entwürfe mit verspieltem Schnitt und eleganter Farbwahl, die über ihr Label Howl by Maria Glück erscheinen werden.Unter dem Leitmotiv »Kontroversen der gegenwärtigen Modekultur« ist diese Podiumsdiskussion interessant für all die Modeenthusiasten, die sich nicht nur für den Konsum, sondern auch für die Hintergründe und Einflüsse von Mode und deren Konsequenzen interessieren. Wer Lust auf neue Anregungen hat und beim Thema Mode nicht nur an Kleidung denkt, ist hier sehr willkommen und richtig.