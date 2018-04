Händler wie Amazon bieten ihren Kunden schon länger die Möglichkeit, ihre Ware noch am gleichen Tag im Briefkasten zu haben. Nun zieht auch der Mode-Onlineshop Asos nach. Mit »Asos Fix« ist ab heute der neue Same Day Delivery Service, der bisher nur in Großbritannien zur Verfügung stand, auch in Deutschland online.

Vorerst dürfen sich jedoch nur Berliner über das Tool freuen. Wer hier von Montag bis Samstag vor 13 Uhr seine Bestellung aufgibt, bekommt seine neuen Klamotten zwischen 19 und 22 Uhr am selben Tag zugestellt. Einen Aufpreis von 20€ muss man für diesen Service jedoch in Kauf nehmen. Für alle, die dringend ein Last-Minute-Outfit für den Abend benötigen, kann »Asos Fix« aber mit Sicherheit ein kleiner Lebensretter sein. Bis sich auch andere Städte über den Service freuen können, kann man aber überall in Deutschland zumindest eine Bestellung für den nächsten Werktag ordern.