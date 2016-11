Wer prinzipiell an Vollsphären-Kameras interessiert ist, aber keine Lust hat, sich in umständliche Bedienungskonzepte einzuarbeiten, ist mit der Ricoh Theta S gut beraten. Das Gerät kommt mit gerade mal drei Knöpfen aus: Auslöser, WLAN- und Power-Taste. Details werden über die zugehörige App geregelt. Unpraktisch wird es dagegen, wenn man seine Ergebnisse direkt in den sozialen Netzwerken teilen möchte – das geht nämlich nur über Umwege. Abstriche muss man zudem bei der Auflösung machen, die nur bedingt mit der Konkurrenz mithalten kann.– Ricoh Theta S, ca. 380 Euro, theta360.com

360-Grad-Inhalte auf dem Smartphone-Display zu betrachten ist okay, wirklich zur Geltung kommen die Schnappschüsse und Videos aber erst mit dem entsprechenden Zubehör: der Virtual-Reality-Brille. Und die hat Samsung mit der Gear VR passend zur 360-Grad-Kamera ebenfalls im Programm. Mit einer Bildqualität von 30 Megapixeln (beide Linsen) liefert die Gear 360 ordentliche Ergebnisse ab, was im Großen und Ganzen auch auf die Videoaufnahmen zutrifft. Die werden mit einer Auflösung von 3840 x 1920 Pixeln festgehalten. Im Gegensatz zu den beiden anderen Modellen funktioniert die Gear 360 allerdings nur mit einer Auswahl aktueller Samsung-Smartphones.

LG 360 Cam: Die Günstige

Die LG 360 Cam ist mit ihrem vergleichsweise niedrigen Preis von 200 Euro ein ideales Modell für neugierige Tester, die sich erst einmal mit der Technik vertraut machen möchten. Dass in Anbetracht des geringen Kostenpunkts klare Abstriche in Sachen Qualität gemacht werden müssen, sollte allerdings klar sein. So verfügen die beiden Linsen nur über eine Bildqualität von jeweils 13 Megapixeln, Videos werden mit 2560 x 1280 Pixeln aufgenommen. Das mag auf dem Smartphone-Display zunächst keinen großen Unterschied machen, zeigt sich am Bildschirm oder im VR-Headset dafür umso deutlicher.