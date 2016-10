Sabine und Tobias aka. Edelmeer stechen in der Übersicht des whats live? music awards deutlich hervor. Mit 62 von maximal 100 Punkten liegen sie weit vor den zurzeit Zweitplatzierten Laut Kinski, die bisher 46 von 100 Punkten vorzuweisen haben.

Auch abseits des whats live? Wettbewerbs könnte es momentan kaum besser laufen für Edelmeer. Nicht nur feierte das Schlager-Duo vor Kurzem ihren sechsten Hochzeitstag, auch veröffentlichten sie am 30. September ihre vierte Single » Ein Date mit Dir «, ein Sommerhit mit Ohrwurm-Potential. »

Der Song handelt von Liebe, Mut und Optimismus - eben von allem, was man auf dem Weg durchs Leben braucht«, so die Sängerin aus Bayern. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich die beiden für ihren nächsten Livestream einfallen lassen werden.