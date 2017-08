»Bist du gesundheitlich stabil? Sprichst du am Arbeitsplatz zu viel? Neigst du im Stress zu Hysterie? Seit wann bist du in Therapie?« Der Mensch 2.0 ist aus Glas und damit unglücklich, das wissen Eva Croissant und Felix Räuber ( Polarkreis 18 ) – die sozialen Medien machen es möglich.Ihr Projekt mit Texterin Jovanka von Wilsdorf namens Zwei Von Millionen ist Popmusik mit wachem Blick auf seine Rezipienten, aber nur leidlich zwingend. Der Electro-Pop-Schlager ihres gemeinsamen Debüts erhebt den Anspruch auf Emotionalität und Wahrhaftigkeit, erreicht dabei aber nie die Klasse, die es bräuchte, um sich von den radiotauglich-massenkompatiblen Parolen von Schreckens-Combos wie Glasperlenspiel abzuheben.Ja, der Mensch 2.0 ist sichtbar und überfordert. Die Zielgruppe weiß das ebenfalls, lamentiert darüber auf Facebook, ändert aber letztlich doch nichts daran. Das macht diese Platte mit Songs wie »Auf deine Freiheit« oder »Unperfekt vollkommen«, die förmlich in die Soundtracks deutscher Daily Soaps drängen, insgesamt reichlich obsolet.