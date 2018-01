Julian Casablancas' The Voidz haben ihr zweites Album angekündigt. Vorab gibt es mit »QYURRYUS« und »Leave It In My Dreams« bereits zwei neue Songs zu hören.

Bereits im vergangenen Dezember haben The Voidz mit einem etwas kuriosen Video angekündigt, dass es 2018 ein neues Album geben wird. Außerdem haben sie ihren sperrigen Bandnamen Julian Casablancas And The Voidz offiziell zu The Voidz gekürzt. Jetzt stehen Albumtitel und Veröffentlichungsdatum fest: »Virtue« erscheint am 30. März 2018 via RCA / Cult Records.

Anfang der Woche gab es mit »Leave It In My Dreams« einen ersten, eingängigen Song zu hören, der sehr an Casablancas andere Band The Strokes erinnert.

Kurz darauf haben The Voidz jetzt schon einen zweiten Song präsentiert. »QYURRYUS« hat nicht nur einen seltsameren Titel, es klingt auch deutlich verschachtelter und knüpft an den verspielten Sound von »Tyranny« an, dem ersten Album der Band von 2014.