Sub Pop Records werden gemeinhin als Entdecker von Nirvana gefeiert, dabei hat das Label aus Seattle noch so viel mehr zu bieten, als 1988 die Debütsingle einer jungen, vielversprechenden Rockband aus dem nahen Aberdeen veröffentlicht zu haben. Im selben Jahr hatten sich Bruce Pavitt und Jonathan Poneman entschieden, aus ihrem seit zwei Jahren bestehenden Fanzine, das hin und wieder Kassetten veröffentlichte, ein richtiges Indie Label zu machen und Sub Pop Records LLC zu gründen.



Dieses Jubiläum eines der einflussreichsten Labels der letzten Jahrzehnte nimmt eine weitere Seattle-Legende nun zum Anlass für eine ausführliche Würdigung. Ab dem 12. März wird der öffentliche Radiosender KEXP jede der über 1200 Sub Pop-Veröffentlichung spielen, von den rarsten Tapes bis zu allseits bekannten Alben. für viereinhalb Monate lang! Man darf sich daher auf die Anfänge von Soundgarden, TAD und Mudhoney ebenso freuen, wie auf The Thermals, Band Of Horses und The Postal Service oder Father John Misty und Beach House. Und noch so viel mehr.