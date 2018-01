Standen vor drei Jahren noch viele autonome Sturmmaskenträger im Publikum bei Zugezogen-Maskulin-Shows, so scheint es, dass Grim104 und Testo mit ihrem aktuellen Album fast schon im Mainstream angekommen sind. Ihre Glaubwürdigkeit haben sie aber zum Glück trotzdem nicht verloren.Der Abend in Köln fängt vielversprechend an: Blond , die kleinen Schwestern von Kraftklub , performen neben ihren eigenen Liedern auch Klassiker von Jason Derulo, ABBA und Eminem. Das Publikum von Zugezogen Maskulin rastet aber erst richtig aus, als das HipHop-Duo auf die Bühne kommt. Bei der ersten Single ihres neuen Albums »Was für eine Zeit« zeigen sich Grim104 und Testo gewohnt pessimistisch: » Alles ist zum Kotzen , Mittelmaß, wohin man sieht / Na ja, mit etwas Glück sterb’ ich bald in einem Krieg«.