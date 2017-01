Jetzt aber wieder bodenlose Finsternis:Die portugiesische Death-Metal-Band rahmt auf ihrem fantastischen Debüt »Appaling Ascension« (Osmose) wunderschöne Blast-Attacken in Sequenzen aus rabenschwarzem Ambient/Doom-Gegrunze, was an sich nicht neu wäre, in diesem Fall aber so eigen wie kompromisslos in Szene gesetzt wird und trotz gelegentlicher Melodien an keiner Stelle Licht reinlässt.