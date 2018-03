Hölle betritt den Underdog Recordstore und sieht Friese vor Freude wie eine Disney-Prinzessin durch den Laden tanzen. Knapp drei Oktaven über ihm fliegt plötzlich eine rasiermesserscharfe Gesangsstimme in den Raum. H: Beim heiligen Halford, ist denn schon wieder 1990? F: Ich fühle mich zumindest so. Judas Priest haben wieder eine nahezu perfekte Metal-Platte rausgebracht. H: Ah, die »Firepower« (Sony), auf der Glenn Tipton noch total frisch klingt, was er aber live leider wegen Parkinson nicht mehr hinkriegt. »Evil never dies«, singt er ja gerade selber. Klingt so klassisch nach Priest, wie Sabbath bei der »13« nach Sabbath klangen. F: Ich finde schon, dass sie sehr frisch und modern klingen. Es gibt Momente, da erinnern sie fast an Megadeth. Aber am Ende sind es immer wieder der fantastische Gesang und die Melodien von Halford, die das Schiff zurück in den Hafen steuern.

Judas Priest FIREPOWER Release: 09.03.2018 ℗ 2018 Sony Music Entertainment UK Limited Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

H: Melodien will er? Wie wäre es dann mit »Superbia« (Century Media) von Death Alley? Die könnten zwar die Enkel von Halford und Tipton sein, aber der Sänger tanzt dafür wie ein chemisch euphorisierter Gockel, und das meine ich absolut positiv! F: Live hatte ich noch nicht das Vergnügen, ich mochte aber die Platte davor recht gerne. Diesmal ist der erste Eindruck aber eher schwachbrüstig. H: Hu? Jetzt mal ab von Production-Tech-Talk: Das ist doch wohl extrem spielfreudig groovender Powerrock in Kombi mit Proto-Metal mit ab und an einem Schuss Psychedelic!

Death Alley Superbia Release: 23.03.2018 ℗ 2018 Century Media Records, Ltd. Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Nun gut, »schwachbrüstig« meint der Herr, pffft, dann legen wir doch mal »The Thundering Heard (Songs Of Hoof And Horn)« (Southern Lord) von Eagle Twin auf. F: Da wird einem einfach das »Mikrofon« abgedreht, tsts. Aber wenn ich diese Walze von Platte anrollen höre, kann ich damit leben. Das hier ist nämlich mächtig. Ich stelle mir die beiden Jungs immer mindestens drei Meter groß und breit vor. H: Und ich muss immer an die Wetterseite vom Baum denken. Das ist Borken-Doom, und ich meine damit vor allem den Gesang (der stellenweise fast wie Oberton-Gesang klingt). Extrem gut und finster!

Eagle Twin The Thundering Heard Release: 30.03.2018 ℗ 2018 Southern Lord Recordings Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Apropos: Hatte ich erzählt, dass Napalm Death mit »Coded Smears And More Uncommon Slurs« (Century Media) mal wieder ihren Keller entrümpelt haben? »Ohrwürmer« aus der Zeit von 2004 bis 2016. F: Schnell, heavy, knackig. Sie haben den Geschwindigkeitswettbewerb im Metal halt schon vor Jahrzehnten beendet. H: Wobei die hier anliegende Phase ja für ihre Verhältnisse schon fast doomig ausfällt.

Napalm Death Coded Smears and More Uncommon Slurs Release: 30.03.2018 ℗ 2005-2018 Century Media Records Ltd. Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

In ähnlicher Haltung, wenn auch musikalisch am anderen Ende, befinden sich die ebenfalls britischen Cabbage, deren EP »Le Chou« vor zwei Jahren viel Aufsehen erregt hat. Nun ist mit »Nihilistic Glamour Shots« (BMG) das Album draußen. F: Briten, sagst du? Das klingt eher, als wäre das aus einer 1970er-California-Punk-Singlekiste gezogen worden. Gratwanderungen zwischen Country und Psychedelic und dann wieder straighte Frühpunker aus Zeiten, in denen man den Rock noch deutlich rausgehört hat. H: Und produziert vom The-Coral-Sänger. Ein schräges Paket, aber herzerwärmend.

Cabbage Nihilistic Glamour Shots Release: 30.03.2018 ℗ 2018 Cabbage under exclusive licence to BMG Rights Management (UK) Limited Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Und dabei fällt mir doch die Band Mouth aus Köln ein, die gerade mit »Floating« (Tonzonen) ein neues Album herausgebracht hat. Klingt wie die Glam-Version von Von Spar mit viel Kraut und Psychedelic, aber deutlich fröhlicher als der Albumvorgänger »Vortex«. F: Fröhlich, joah ... Nach Frühling klangen die für mich immer. Das ist auch ‘ne Art von fröhlich. Mouth ist die Band, die zur Stunde das Gefühl der 1960er-Gitarrenmusik am besten auf den Punkt bringt. Unbeschwert und unschuldig. »Pre-Manson-Rock« nenne ich so was.

Mouth Floating Release: 23.03.2018 ℗ 2018 Tonzonen Records Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

H: Dann lass mal wieder auf die dunkle Seite wechseln und »Supernatural Alliance« (Rise Above) von Octopus auflegen. Das ist das Debüt der neuen Band des Ex-Electric-Six-Gitarristen. Kommt aus Detroit, klingt aber nicht so. F: Retro- oder Zitate-Rock ist mittlerweile in seiner dritten Generation angekommen. Es werden nicht mehr direkt die Originale zitiert, sondern deren Plagiate. Wolfmother-Fans sollte das hier gefallen. Aber auch nicht ausschließlich.

Octopus Supernatural Alliance Release: 30.03.2018 ℗ 2018 Rise Above Records Bei iTunes laden

H: Allerdings haben Octopus eine Frau am Mikro, und das bringt mich zu meiner Lieblingsplatte des Monats, nämlich »Feast For Water« (Aural) der italienischen Doom-Band Messa. Jex Toth mit einem Twist, könnte man sagen, denn dunkler Jazz spielt hier auch mit rein. Und zwar so, dass es die Sache interessant macht, aber nicht überkandidelt wirkt. F: Was Okkult- oder Doomrock betrifft, bin ich zurzeit mehr als übersättigt. Aber dieser Twist, von dem du sprichst, macht aus dieser Platte eine Ausnahme. Denn gerade die jazzigen Passagen wissen zu begeistern. Das klingt beizeiten wie eine Doom-Version der »Shrink« von Notwist. Sehr schön. H: Es geht hier einfach weniger um Schock und Pose, sondern besitzt weit mehr Seele.

Und apropos beseelt: Habt ihr eigentlich die nächste Rutsche der Kreator-ReReleases im Laden? F: »Coma Of Souls«? »Renewal«? »Outcast«? Oder doch »Cause For Conflict« (alle Noise)? Was darf ich dir in die Tüte packen, damit die Sammlung vervollständigt wird? H: »Coma« und »Renewal« bitte, da sind die Linernotes besser. F: Kreator sollten aber nicht anfangen, sich auf den Lorbeeren alter Tage auszuruhen, denn nächsten Monat kommt die neue Pripjat, und die legt selbst dem Triumvirat der letzten drei Kreator-Platten das Messer an den Hals. H: Messer seien persönlicher als Schusswaffen und deshalb vorzuziehen, hat Lemmy immer gesagt. Ich nehme also an, du meinst eine Art Liebesbiss, sonst müsste ich mir um Mille Sorgen machen, und das würde mich unruhig schlafen lassen. F: Das will doch keiner.