Zeal & Ardor live in Köln

Im Konzertgewölbe unter den Köln-Ehrenfelder Eisenbahnschienen herrscht dichtes Gedränge, als sich um Punkt 21 Uhr eine Gruppe vermummter Gestalten in Richtung Bühne zwängt. Fast (und zu Recht!) könnte man sie für einen verschworenen Fanclub halten, der zum Flashmob ansetzt, aber nein: Es sind die Musiker selbst, die auf dem Weg vom Backstage-Bereich zu ihrem Arbeitsplatz erst aufwändig den Saal durchqueren müssen. Eines vorweg: Die schwarzen Einlauf-Kutten sind optisch so ziemlich der einzige Berührungspunkt, der diese Band mit ihren mutmaßlichen Vorbildern aus dem Metal verbindet.





In Reih und Glied und mit gefährlichem Glitzern in den Augen beziehen fünf Gestalten an der Bühnenkante Stellung, eine sechste nimmt in ihrer Deckung am Schlagzeug Platz. Drei von ihnen singen, als gäbe es gar keine Tour und auch kein Morgen mehr. Aus voller Kehle werden blasphemische Zeilen wie »A good God is a dead one« geschmettert, einträchtig mit- oder vehement gegeneinander; mal vergleichsweise verschmust, mal mit Reibeisenstimmen, von denen eine kratziger ist als die andere. Von hinten treibt sie das Schlagzeug an, in den Flanken jaulen beziehungsweise wummern Gitarre und Bass auf. Die mehrstimmigen Gospel- oder auch schamanisch anmutenden Gesänge des Trios finden in schwarzmetallischen Tobsuchtsanfällen ihr jähes Ende und umgekehrt. Ein durch und durch unorthodoxer Stop-and-go-Mix, der antreibt, Schweiß treibt, aufreibt und bisweilen angenehm verstört.





Manuel Gagneux, auf dessen kaltschnäuziges Genie der ganze Wahnwitz zurückgeht, ist einer der Aufgereihten. Mit seinem ersten und bislang einzigen Album »Devil Is Fine« ist es ihm gelungen, auf einen Schlag bedeutende Musikmedien weltweit aufhorchen zu lassen – und das in nur rund 25 Minuten Spielzeit. Das Rezept: Black Metal gekreuzt mit Soul, Gospel, Hip-Hop und konträrem Unsinn, in erster Linie aber ganz viel blutiger Vergangenheit, denn rebellische Sklavengesänge mit satanischem Einschlag sind das geschmeidige Herz der Maschinerie. Zuvor verdingte sich der Schweizer als reisender Solo-Musiker; jetzt ist er plötzlich ein Szene-Star – wenngleich ohne feste Szene. Das bezeichnend gemischte Publikum aber interessiert das nicht die Bohne; der 28-Jährige hat zu Herrschaftszeiten von Grenzgänger-Bands wie Liturgy und Deafheaven mindestens zwei weitere Nerven getroffen – und das ist es, was zählt.