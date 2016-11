Nur vier Tage haben Tanner Jones und seine Band gebraucht, um ihr drittes Werk unter der Regie von Evan Weiss ( »Into It. Over It.« ) aufzunehmen. Der Prozess des Konzentrationsausgleiches, also der Osmose, der durch die verschiedenen kulturellen Einflüsse in Orlando entstand, hat laut Jones für diesen ungeheuren Produktions-Flow gesorgt. Eigentlich ist »Abendrot« nach dem brillanten »Keep Doing What You’re Doing« aber genau das, was man von You Blew It! erwarten durfte: Die etwas verkopftere, verspieltere Version von Emo mit einem Upgrade an Finesse, die eher an Bands wie Joie De Vivre oder - wieder ganz frisch - American Football erinnert. Die Melancholie geht nicht selten mit einer gewissen Rastlosigkeit einher; Jones schreit sie nicht in die Welt, er verpackt sie in nicht immer leicht zugängliche Mini-Hymnen, die ihr ganzes Potenzial erst nach dem zweiten oder dritten Hördurchlauf offenbaren, dann aber mit Wucht verdeutlichen, warum es so gerechtfertigt ist, heute wieder Emo zu hören - und warum Kritiker dieser Band zu Füßen liegen.