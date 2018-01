Mein Frau-Sein stand immer im Fokus meiner Arbeit. Ich würde meine Botschaft aber nicht auf wenige Schlagworte reduzieren, auch wenn ich den Satz für sehr spannend halte. Worum es mir geht, umfasst allerdings mehr als ein paar Worte oder eine politische These.Ich glaube, für die Frauenbewegung braucht man weder das Netz noch irgendeinen Hashtag, sondern eine Position und den Mut, seine Rechte einzufordern. Wir sollten immer vorsichtig sein, wenn irgendwas Teil eines Trends ist und sich als Popkultur verkauft. Dort sind Dinge nämlich häufig oberflächlich und gehen nicht an den Kern der Sache. Ich finde die Bewegung schon gut, aber wir sollten gelegentlich einen Schritt zurücktreten und etwas aus der Entfernung betrachten, statt direkt in alles reinzuspringen. Für mich ist es nicht wichtig, mich als Feministin zu bezeichnen, um jemandem etwas zu beweisen. Ich habe mich immer für meine Rechte eingesetzt – jenseits irgendwelcher Trends.Es hat jedenfalls die Lebensrealität vieler Frauen gezeigt und Erfahrungen wie Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz aufgedeckt, das stimmt natürlich. Vor allem im Nahen Osten ist dieses gesamte Thema sehr komplex, dort werden Frauen von Debatten abgeschottet und stark kontrolliert. Es gibt viel Ungesagtes und viel Diskriminierendes. Wenn ich mich in bestimmten Ländern im Nahen Osten aufhalte, werde ich regelmäßig sehr wütend, weil ich das Gefühl habe, wie ein Stück Fleisch behandelt zu werden. Ich will diesen Männern, die mich so fühlen lassen, dann immer in die Eier greifen und kräftig zudrücken.Ja, bestimmt. Aber ich habe auch keinen Vergleich. Vielmehr denke ich, dass es eine grundsätzliche Dynamik ist.

Das stimmt vielleicht in der Wahrnehmung. Allerdings gibt es in Afrika oder im Nahen Osten auch Frauen, die jeden Tag alles im Griff haben und das praktische Leben meistern. Sind die nicht stark oder mutig? Man muss nicht Teil einer akademischen Debatte sein, um als Frau für Stärke zu stehen. Es gibt so viele Frauen auf dem sprichwörtlichen Schlachtfeld, die jeden Tag Scheiße fressen und sich nicht unterkriegen lassen. Sie gehören für mich auch zu einer globalen Bewegung. Vielleicht sind sie nicht trendy oder cool, aber unter der sichtbaren Oberfläche arbeiten viele Frauen sehr hart an ihrer Teilhabe.Es ist schrecklich!Mich macht das sehr wütend. Dieses Image zu zerstören ist einer der wichtigsten Beweggründe, warum ich überhaupt Kunst mache. Diese fast koloniale Sicht auf uns nahöstliche Frauen geht mir unfassbar auf den Keks. Ich hasse sie! Weil wir irgendwie etwas anderes, etwas Exotisches und Dunkles darstellen sollen und nie unser eigenes Narrativ schaffen dürfen. Es ist so ein dummes Bild, weil es die Menschen vereinheitlicht. Religion ist nicht alles, was unseren Alltag ausmacht. Mich zum Beispiel interessiert Religion überhaupt nicht, weil sie mich klaustrophobisch fühlen lässt. Ich mag es nicht, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe. Auf der anderen Seite enthält der Islam viel Poesie und schöne Dinge, für die ich kulturell sehr offen bin. Das Gleiche gilt für meine Familie, meine Freunde, meine gesamte Umwelt. Keine/r dort hat in irgendeiner Form was mit diesen restriktiven Lebensweisen zu tun. Ich bin ja schließlich nicht im luftleeren Raum so geworden, wie ich bin.Absolut. Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen PJ Harvey oder Björk und der arabischen Sängerin Asmahan. Sie stellen etwas sehr Ähnliches dar, weil sie sich kompromisslos zu ihrer Kunst bekennen und darin aufrichtig sind. Ehrliche Kunst, aufrichtige Musik – das hat alles universellen Wert, weil es an das Urmenschliche appelliert.Weil es meine emotionale Sprache ist. Ich habe anfangs auf Englisch gesungen, und es hat mich nicht so bewegt. Ich habe viele arabische Oldies gehört, die mich sehr berührt haben, zum Beispiel die vorhin erwähnte Sängerin Asmahan, die in den Vierzigern gestorben ist. Ich hab durch sie eine Verbindung zu einer Tradition, Kultur und Geschichte aufgebaut, die mich sehr geprägt hat. Außerdem fühlt es sich rebellisch an, weil diese diskriminierende Haltung gegenüber der arabischen Kultur so allgegenwärtig ist.Nicht nur, aber schon ein wenig. Ich bin sehr stolz, Araberin zu sein. Das ist für manche bestimmt schon provokativ. Für mich gibt es da auch einen starken Bezug zu meiner Weiblichkeit, weil das Arabische einen sehr sinnlichen Ausdruck hat.Der Ausdruck meiner Sexualität ist sehr zentral für meine Kunst. Ich sehe es übrigens als keinerlei Widerspruch an, feministisch und sexy zugleich zu sein. Wenn man als Frau sexy ist, ist man nicht gleich konformistisch. Wenn mein Körper sich bewegen möchte, dann bewege ich ihn auch.Ich bin eine Frau, eine Araberin, eine Künstlerin – alles, was ich darstelle, ist in seiner Natur aktivistisch und regelbrechend. Ich muss dir nicht sagen, dass ich politisch bin, damit du es gleich siehst. So funktioniert Kunst am Ende des Tages, sie erreicht einen auf einem intuitiven Level.