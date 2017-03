Mit den Worten »Peace to all, fear none. This is Bey. Love. One.« verabschiedete sich Yasiin Bey a.k.a. Mos Def 2016 inoffiziell und ziemlich überraschend aus dem Musikbusiness. Aber bevor sich das ehemalige Black-Star-Mitglied für immer (sicher nicht) zurückzieht, wird er sich angemessen von den europäischen HipHop-Heads verabschieden. Wer also dem Beat des Propheten Bey noch ein letztes Mal folgen möchte, sollte sein einziges Deutschlandkonzert in Köln nicht verpassen.

Geschrieben am

14. März 2017, 11:20