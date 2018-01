Herkunft Köln

Genre Experimenteller Indie-Pop

Mitglieder 4

Besondere Vorkommnisse Haben nach etlichen Jahren und noch mehr Liveauftritten nun ein Debütalbum aufgenommen.

Aktuelles Album »Fear Talk« (Asmara / Rough Trade)

Ronald Röttel: Das Album haben wir nach einem gleichnamigen Lied auf der Platte benannt. Darin geht es eigentlich viel mehr um Liebe als um Angst oder vielleicht um die Verbindung aus beidem. Als Titel der Platte hat er für mich aber eine viel weitere Bedeutung, allerdings weniger in einem politischen Sinne, eher im Sinne einer Beobachtung der eigenen Ängste.Marin Geier: Ja, ein bisschen Respekt hatten wir schon vor der Aufgabe. Ein Debütalbum gibt’s ja auch nur einmal. Allerdings ist Angst auch ein großer Hemmfaktor, den man irgendwie überwinden muss. Ich glaube, darum geht’s auch ein bisschen auf dem Album.Ronald: Nein, es war eigentlich immer das Ziel, irgendwann auch ein Album zu machen. Das ist irgendwie das Format, in dem man denkt. Ich glaube, diese geschlossene Anordnung ist nichts, wovon man so leicht loskommt.Marin: Ja, vielleicht. Kuscheliges hilft ja schon gegen Angst.Ronald: Das Cover ist von Peter Causemann, einem sehr guten Freund von uns, der an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert. Seine Idee dahinter (ich hoffe zumindest, das jetzt richtig wiederzugeben) war, Primitivismus mit Pop zu kombinieren: einerseits Bilder aus Federn zu machen, also natürlichen Ressourcen, diese jedoch künstlich einzufärben und geometrisch zu überformen.Marin: Pop gegen Angst sozusagen.Ronald: Damit verbinde ich eher nette Gefühlszustände. Der Erwartungsdruck ist eigentlich schon von mir abgefallen, als das Album fertig und alles gesagt war in dem Moment.Marin: Ich hab vor Xul Zolar in Hardcore- und Punkbands gespielt und hauptsächlich Musik gehört, die möglichst weit von traditionellen Songstrukturen und poppigen Melodien entfernt war. Allerdings haben mir selbst bei den krachigsten Bands die poppigsten Songs am besten gefallen. Und ab einem gewissen Punkt konnte oder wollte ich mein inneres »Popschwein« nicht mehr zügeln. Xul Zolar war von Anfang an als experimentelles Pop-Projekt angelegt. Wenn man jahrelang möglichst unkonventionelle Musik gemacht hat, in der sich kein Part wiederholen darf und es dem Hörer bloß nicht zu bequem gemacht werden soll, ist es schon eine Herausforderung, sich an einem klassischen Popsong zu versuchen.Marin: So ganz ohne Schubladen geht es, glaub ich, nicht. Allerdings gibt es auch keine, in der ich mich wirklich wohlfühle. »Pop« ist viel zu vage, und »Indie« weckt zumindest bei mir völlig falsche Assoziationen, obwohl beides irgendwie auf unsere Musik zutrifft. Ein französischer Blog hat unsere Musik mal als Jungle-Funk bezeichnet. Keine Ahnung, was das sein soll, aber ich finde, das klingt gut.