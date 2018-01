Sechs Jahre ist es her: Damals durften Eingeweihte nicht nur die Future Islands noch in einem kleinen Laden erleben, sondern als Support auch Xul Zolar bei einer ihrer ersten Shows. Seitdem wartet zumindest der Autor dieser Zeilen sehnsüchtig auf das Debütalbum der mittlerweile zum Quartett angewachsenen Band. In diesen sechs Jahren musste man sich mit diversen Singles, der fantastischen EP »Tides« und vereinzelten Shows begnügen. Jetzt ist es so weit, und es lässt sich festhalten, dass der wohlbekannte Vorfreude-Spruch ziemlicher Mumpitz ist, denn Xul Zolar übertreffen auf »Fear Talk« locker und leicht die über ein halbes Jahrzehnt aufgetürmten Erwartungen.