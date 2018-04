Kaum eine Band kann derzeit so aufrichtig von sich behaupten, live und auf Platte zwei unterschiedlich intensive, aber gleichermaßen mitreißende Konzepte zu verfolgen, wie Wye Oak. Als multifunktionales Duo-Tentakel auf der Bühne, das ein analoges Schlagzeug und einen Synthesizer so gut zusammenschweißt, wie die mit Loops gestützte Frontfrau-Präsenz von Jenn Wasner das tanzbare Show-Element über die Zuhörer stülpt. Zehn Punkte für die Live-Qualitäten, die auch auf dem neuen konservierten Arsenal an Songs keine Abzüge fürchten müssen.



Denn die verschlungen-komplexe Rhythmik der Schlagzeug/Bass-Strukturen fließt wie ein zappelnder Trauerzug an den akzentuierten Pop-Momenten vorbei, die Wasner mit schmeichelndem Gesang (der Kate-Bush-Vergleich gilt nach wie vor) und virtuosem Rhythmus-Gitarrenspiel festpinnt. Im Gegensatz zum 2014er-Vorgänger »Shriek« ist der Einsatz des E-Basses dieses Mal etwas zurückgefahren, vielleicht auch, weil der Gitarrenhersteller Reverend Wasner eine Signature-Gitarre gewidmet hat. »If it ain’t broken, don’t fix it«, sagt der amerikanische Volksmund, und Wye Oak können ihr hohes Niveau im tanzbaren Dreampop-Universum auf Platte definitiv halten.