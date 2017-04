»Love Is Love« kommt genau ein Jahr nach dem bisherigen-Überalbum »City Sun Eater In The River Of Light«, das nicht ohne Grund das beste Album des Jahres 2016 war. Was soll auf dieses Wunderwerk folgen? Ganz klar: die beste EP des noch jungen Jahres. Eine Liebeserklärung an den Optimismus. Eingespielt in den dunklen Monaten nach der Trump-Wahl, in denen sich unter die Erschütterung erst eine Hoffnungslosigkeit und dann der Trotz mischte. Man muss ja weitermachen. Wenn in »Bleeding Blue« die Bläser einsetzen, wenn Sänger Jeremy Earl vorher erklärt: »I heard a voice inside my head, I am the wind, love’s not dead«, dann wissen wir, dass es so ist, dass uns der Unbill der Zeit nichts haben kann. Musik kann heilen. Sixties-Psychedelica, African Beats, Ethiopian Jazz. Melting Point New York. Im zentralen zehnminütigen »Spring Is In The Air«, direkt aus einem »Homeland«-Soundtrack geschnitten, spürt man die Ungewissheit, spürt man die Angst, das schleichende Gift, den inneren Kampf gegen die Sprachlosigkeit. Kaufen Sie »Love Is Love«! Wir werden siegen.