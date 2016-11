24.–27.05.9.000 BesucherIn der Frankfurter InnenstadtWas sich die Veranstalter neben einer Open-Air-Bühne noch für Spielereien ausgedacht haben, wissen selbst wir nicht. Sicher ist nur: Ute Temper, Boy und Agnes Obel sind mit dabei. Sie und viele weitere wunderbare Frauen – deren Teilnahme in Kürze bekannt gegeben wird – werden auch in der sechsten Ausgabe vermeintliche Genre-Grenzen überflüssig machen.Ob es Festivals wie dieses braucht? Es besteht kein Zweifel: »Girls run this world« – und das besonders in der Musik. Künstlerin zu sein, beschränkt sich schon lange nicht mehr nur auf die Veröffentlichung einer neuen Platte, ein schickes Outfit oder eine einzigartige Live-Darbietung – eine weibliche Stimme der Kunst zu sein bleibt eine Frage der Identität. Das haben die Macher des Women Of The World früh erkannt. Hier trifft sich, wer gute Musik zu schätzen weiß und dabei den urbanen Flair der Main-Metropole nicht missen möchte.Neben nationalen wie internationalen Künstlerinnen, überzeugt das Musikfestival auch mit einem umfangreichen Kulturprogramm. Mit Film, Comedy, Streetart und einem Flohmarkt kann man sich nebenher die Zeit vertreiben – sollte man neben vier Konzerten pro Abend noch die Zeit dafür finden.