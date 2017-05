Bei Woman geht es also um die alten, aber immer noch aktuellen Großstadt-Themen: fehlende Geborgenheit, die Suche nach Identifikation, einschneidende Anonymität und unerfüllte Versprechungen. »Happy Freedom« heißt das Debüt des Trios, und schon der übertrieben hoffnungsfrohe Albumname konterkariert ausgiebig das bekannte städtische Heilsversprechen. »Die Stadt wird immer als guter Ort zum Leben für junge Menschen romantisiert. Das stimmt zwar; es gibt jedoch auch eine andere Seite«, konstatiert Manuel Tran, ebenfalls Sänger und Keyboarder und zusätzlich noch an der Gitarre tätig. Woman stehen zwischen Ablehnung des kapitalistischen Systems und der schieren Unfähigkeit, sich in der durchmonetarisierten Großstadt von diesem verhassten System lösen zu können.

Das Epizentrum des hippen, geschäftigen Kölns. In der hintersten Ecke eines bekannten Cafés auf der Aachener Straße dröhnen die Gespräche der anderen Gäste recht laut. Der Ort hat für Woman eine historische Bedeutung: Im Keller des Cafés hatte vor Jahren das erste Konzert der Band stattgefunden, bevor sie im letzten Jahr zwar ohne Album, dafür aber mit unheimlichem Groove im Gepäck die ganzen wichtigen Indie-Festivals eroberten: Melt Haldern Pop . Vielleicht auch aus einem wohligen Gefühl der Heimkehr geht es direkt in die Vollen: »Hier sitzen vielleicht 100 Menschen, und ich würde behaupten, davon kennen wir schon 20 oder 30. Man sieht sich andauernd; aber redet man eigentlich miteinander? Weißt du wirklich, wie es dem anderen geht?« fragt Carlos Hufschlag, Sänger und Gitarrist der Band.

Diese Ambivalenz versuchen Woman mit ihrer Musik deutlich zu machen: »Das Zwei-Seiten-Thema findet sich bei uns immer wieder: ob Tracklist, das Cover oder die einzelnen Songs – man kann alles sowohl aus einer persönlichen Sichtweise als auch von einer Makro-Ebene betrachten«, stellt Milan Jacobi, drittes Mitglied und Schlagzeuger der Band, fest. Ein gutes Beispiel für diese Ambiguität ist »Money«: Der Song ist so etwas wie das Herzstück des Albums und leitet von der wilderen ersten zur zweiten, etwas zurückgenommenen Hälfte über. Milan erklärt: »Der Song bedient so deutlich wie kein anderer diese beiden Ebenen: den eigenen Kosmos sowie eine gesellschaftliche Ebene. Das kann jeder auf eigene Art und Weise verstehen.«





Perspektivwechsel und verschiedene Interpretationsschemata sind also auch Stichwörter, um Woman besser zu verstehen. Daran anschließend stellt sich die Frage, ob es überhaupt richtige und universelle Sichtweisen geben kann: »In Zeiten von AfD und Populisten sprechen alle ständig von einer Antwort auf alles – und das ist auch immer noch die einfachste. Aber so funktioniert es nicht«, bemängelt Manuel. Sind Woman am Ende etwa eine politische Band? »Wir sind keine politische Band, aber wir sind politische Menschen. Allein über die Musik nehmen wir schon an diesem Diskurs teil.«





Und diese Musik lässt sich meist genauso wenig eindeutig definieren wie die oft ambivalente Grundaussage der Songs. Hier wird einfach alles verwurschtelt: Disco, R’n’B, Funk, Electro-Pop, Soul. Selbst Krautrock, Ambient und Psychedelic-Rock werden angekratzt. Und hin und wieder gniedelt sogar eine Classic-Rock-Sologitarre über allem. Ein musikalischer Melting-Pot. Aufgenommen wurde das groovig-eingängige Potpourri nicht in Köln, sondern in einer anderen Großstadt: Wien. Die Band begab sich zweieinhalb Monate in Zebo Adams Studio: »Durch die Isolation und das fehlende soziale Netzwerk in Wien haben wir eine andere Perspektive eingenommen und dadurch viel bewusster gearbeitet«, sagt Manuel.