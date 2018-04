Deutschsprachige Alben unterziehe ich immer eines Schulle-Tests: Funktionieren sie in der Bahn? Funktionieren sie in der Kneipe? Würde man am Ende sogar einen Song daraus in der Jukebox drücken? Ich weiß nicht, ob Sie, werte Leser, das auch so machen? Wenn nicht: Lassen Sie sich darauf ein! Vielleicht mit Wolfgang Müllers neuem Werk »Die sicherste Art zu reisen«. Es lohnt sich.



Müller muss auch immer irgendwo hin, weitermachen. Egal, wie verrottet alles ist. Songwriter. Klassisch. Herrlich altbacken mit Saxofon, wie in »Amerikaner«, in dem Müller dem alten Westen nachhängt. Der Westen, der nicht mehr da ist, der sich wie Zigarettenrauch in der Luft aufgelöst und nur Gestank zurückgelassen hat. Daneben die Jukebox. »Die sicherste Art zu reisen« hat den Schulle-Test bestanden. Es ist für Freunde von Eckkneipen, Herzlichkeit und Hoffnung gemacht, mit Turbostaat-Cover und guten Musikern.