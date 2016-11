Je verschlissener die Stile, desto schneller werden sie in der Kommunikation psychedelisiert – was mittlerweile immer weniger auf Bewusstseinsveränderungen Bezug zu nehmen als vielmehr schlicht darauf hinzuweisen scheint, dass es nicht so fad werden wird, wie man ansonsten befürchten müsste. Auf Wolf Peoples drittes Album trifft dies unbedingt zu: Die Band steht mit beiden Beinen in der musikalischen Gegenwart, macht aber keinen Hehl daraus, ihre Ahnen zu preisen.



Während die ähnlich veranlagten Temples sich der Popmusik der 1960er hingeben, erweitern Wolf People das Spektrum um Folk-, Blues- und Prog-Anleihen und aktivieren auf »Ruins« ihren Hörer mit jedem Track aufs Neue. Knorrige Riffs und ordentlich rumpelnde Percussion, die sich zu veritablen Doom-Einlagen herunterbremsen ließen, stehen dabei sternenbestäubtem Kopfstimmen-Singsang gegenüber. In säuberlichen Kreuz- und Paarreimen, dafür aber umso kryptischerer Erzählweise fantasiert Jack Sharp dazu von der Rückeroberung des Planeten durch die Natur: »Left unchecked, weeds have crept, clawing cracks in the ground – tear it down, tear it down.« Auch ein Weg, mit dem Brexit ins Gericht zu gehen.



Die Selbstverständlichkeit, mit der Wolf People hier nicht nur ihre Ideen zurechtschleifen, sondern auch mannigfaltige Einflüsse verquicken, beschert uns eines der versponnensten und zugleich aufgewecktesten Alben des Jahres. An alle, die sich seit Jahren hinter ihren Uriah-Heep-Platten verbarrikadieren: Ihr könnt jetzt rauskommen!