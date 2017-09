»Cry, Cry, Cry« – und zwar Freudentränen! So manche Indie-Band des letzten Jahrzehnts hätte ruhig dem Vergessen anheimfallen können, über die Rückkehr von Spencer Krug und Dan Boeckner freut man sich aber doch: Zu keiner Band Montreals konnte man so schön unruhig mit dem Bein wackeln, keine klang so frisch nach Modest Mouse auf Red-Bull-Shots wie Wolf Parade Nach sieben Jahren Auszeit ist den Kanadiern lediglich ein wenig das Koffein ausgegangen, nicht aber die Kreativität. Auch auf »Cry, Cry, Cry« geben sich düstere Hymnen, quirliger Synthie-Rock, ausufernder Prog und Pop verschiedenster Färbung die Klinke in die Hand, bevor man überhaupt zum ersten Mal ausreichend Konzentration für die Lyrics findet.Jene verarbeiten unter anderem den Tod Leonard Cohens und die Folgen der US-Präsidentschaftswahl – passend zur immer noch herrlich quäkig-melancholischen Stimme Spencer Krugs. Ein derart euphorischer Abschluss wie »King Of Piss And Paper« ist dann die reinste Katharsis. Also: Geweint werden muss wirklich nur der Wiedersehensfreude wegen.