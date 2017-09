Dass die britische Musikpresse ihre neueste, unverbrauchte und gierige Alternative-Rock-Entdeckung um Sängerin/Gitarristin Ellie Rowsell und Gitarrist Joff Oddie gehörig abfeiert – geschenkt, das machen die ja immer. Aber auch andernorts lief es bisher ausnehmend gut für das Quartett, was eine gesteigerte Erwartungshaltung für das zweite Album bedeutet. Die Referenzen aus dem bunten Pool der Indie- und Shoegaze-Hysterie (PJ Harvey, Slowdive Elastica ) der 1990er gelten weiterhin, aber Wolf Alice offenbaren mit Songs wie der ersten Single »Yuk Foo« oder »Sadboy« nun auch eine durchaus bissige Seite, in der peitschende Gitarren und fuzzige Moshparts ihren Platz finden.Die Shoegaze-Momente sind intensiver, insgesamt dominiert ein angespanntes Unwohlsein, das auch in den ruhigeren Momenten von schwelgerischen Songs wie »Planet Hunter« nie ganz verschwindet. Mag mit der insgesamt angespannten politischen Weltlage zusammenhängen, in der auch Wolf Alice sich zunehmend gezwungen sehen, sich zu positionieren. Musikalisch fungieren sie als Generationen-Kitt, der Indie-Eltern und rockigen Nachwuchs gemeinsam zu Konzerten lockt, während »Vision Of A Life« dafür nicht nur mitreißendes, sondern durchaus auch tiefgehendes Songmaterial bereithält.