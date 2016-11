Wann? 22.–24.06.

Wie groß? 30.000 Besucher

Wo? Gräfenheinichen, Ferropolis

Welcher Sound? Metal, Punk, Rock

Vibe? Hier wird noch gecircled, ge-»Wall Of Death«-ed und hart gemosht: Als »Herzensangelegenheit« beschreiben die Veranstalter das Festival – und als solche wird es auch von treuen Fans angenommen. Mit einer Mischung aus Metal, Hardcore und Punk sorgt das Festival schon seit über 20 Jahren dafür, dass hier die schönsten Moshpits des Landes entstehen.

Sehenswürdigkeiten? Ein besseres Gelände, inklusive Badestrand und einer vierten Bühne, mehr Komfort und Sicherheit und dafür keine Ticketpreis-Erhöhung: Das versprechen die Veranstalter des With Full Force bei der Ankündigung, das Festival würde im nächsten Jahr in Ferropolis stattfinden. Bei all den Veränderungen soll der gemütliche Charakter des Festivals jedoch bewahrt werden. Das wird bei der Kulisse aber auch kein Problem sein.