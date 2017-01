Es ist schon erstaunlich, was für ein breites Echo die typischen Nerd-Stile in den letzten Jahren fanden: Da gibt es neue Meister wie Kiasmos oder Niels Frahm, da sind Drone-Künstler, Tape-Labels, Noise-Musiker und viele mehr. Auch für William Basinski , der einem kleinen Publikum schon seit Jahren bekannt ist, ist diese Entwicklung mehr als positiv. Als Avantgarde-Komponist auf der Grenze zwischen Pop, Klangkunst und Neuer Musik war er früher eher nischig unterwegs. Heute ist die Resonanz auf seine Werke etwa so stark wie der Reverb in seinen Stücken selbst. »A Shadow In Time« ist, ähnlich wie Basinskis Durchbruchswerk »The Disintegration Loops«, ein Tape-Loop-Feuerwerk zwischen ordentlicher Sättigung, minimal differenzierten Loops, einem überwältigenden Dröhnen und der Vergänglichkeit der Medien. Der Titel selbst ist schon Lese- oder Hörhilfe: ein Schatten in der Zeit; eine Spur; etwas Vergessenes, Verlorenes, das selbst nicht mehr verfügbar ist. Nur der Abdruck, den er hinterließ, weiß zu bewahren, was mal war. Auf diese Weise ehrt Basinski einen der größten Musiker überhaupt: »For David Robert Jones« heißt das zweite, zwanzigminütige Stück. David Bowie ist zwar gestorben, seine Musik hingegen unvergänglich, sofern wir sie denn bewahren wollen. Wir befinden uns in einem Loop, der an-, aber auch abschwillt, vielleicht eine Gitarre, vielleicht Bläser. Hier wird Ambient noch ernst genommen.