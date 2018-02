Es gibt sie doch noch, diese DIY-Erfolgsgeschichten: Nach zwei selbst veröffentlichten Alben und Hunderten von zu Fuß zurückgelegten Meilen auf Tour – konsequenterweise auch im Vorprogramm der Proclaimers – kann Will Varley mittlerweile unter anderem auf ausverkaufte Shows in der Londoner Union Chapel zurückblicken. »Spirit Of Minnie« zeigt seinen Reifeprozess in dieser Zeit: Erzählten die kleinen Hits seiner Frühphase noch hübsche Geschichten über durchzechte Nächte und das Erwachsenwerden, stellt sich Varley auf Songs wie »Insect« nun tiefsinnigere Fragen zum Platz des törichten Menschengeschlechts auf der Erde.Auch musikalisch bewegt sich der Brite weg vom leichtfüßigen Kneipenfolk eines Frank Turner, hat zum ersten Mal eine Band im Rücken und ergänzt seine Instrumentierung um Streicher, Klavier und Slide-Gitarre. Gerade Letztere verleiht den Songs von »Spirit Of Minnie« immer mehr das Timbre von amerikanisch geprägtem Country und erzeugt so jene berührende, melancholische Schwere, die den Songs des textlich ähnlich strukturierten Vorgängers »Kingsdown Sundown« noch fehlte.