Auch wenn Wilcos Anfang September erschienenes Album Auch wenn Wilcos Anfang September erschienenes Album »Schmilco« überwiegend zurückgenommen klingt, erscheint es mehr als befremdlich, dass der Innenraum des Tempodroms an diesem Abend bestuhlt ist. Schließlich ist Wilco kein Streich-Sextett, sondern eine sechsköpfige Rockband.



Jedoch erheben sich schon nach wenigen Minuten einige Fans von ihren Plätzen, um den Auftritt der Chicagoer Alternative-Country-Heroen aufrecht zu verfolgen. Aber auch Wilco-Frontmann Jeff Tweedy sieht sich ganz offensichtlich lieber einem stehenden Publikum gegenüber: »Having a seat doesn't mean you have to sit.« So verwundert es nicht, dass bereits während des fünften Songs »I Am Trying To Break Your Heart« der komplette Innenraum steht. Zwar bilden sich im Folgenden keine Moshpits, aber die Darbietung der seit 2007 in selber Besetzung veröffentlichenden Formation gewinnt zusätzlich an Lebendigkeit. Dadurch wirken Songs wie das hypnotische »Bull Black Nova« oder der immer wieder durch kakophonisch anmutende Lärmausbrüche kunstvoll gebrochene »Summerteeth«-Track »Via Chicago« noch intensiver. Allerdings liegt es vor allem an Wilco selbst, dass sich ein so großartiges Konzert entwickelt. Bis auf ein, zwei etwas zu lang geratene Soli des ansonsten brillanten Gitarristen Nels Cline, klingt die Performance der Band wie aus einem Guss. Folgerichtig sieht man Bassist John Stirratt und den mittlerweile Brille tragenden Tweedy immer wieder erfreut lächeln. Nur in einem Moment scheint die Stimmung zu kippen, als Mr. Tweedy plötzlich verlauten lässt, dass es »awesome« wäre, wenn Donald Trump die Wahl in den USA gewinnen würde. Bevor sich jedoch wirklich Irritation und Entsetzen bei den Besuchern einstellen können, verkündet der 49-Jährige schelmisch: »Just kidding.«