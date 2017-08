Mit staubigen Gitarren und einer notorischen Stripbar-Atmosphäre schmeißt einem »Expect The Best« schon in den ersten beiden Stücken alles entgegen, was dieses Album im Gros ausmacht: eingängigen Dream-Pop, der sich reichlich bei Alt-Country und Indie-Rock bedient. Der bezaubernden Molly Hamilton werden dabei warm und flächig produzierte Vocals entlockt, begleitet von Robert Earl Thomas’ lethargischen Gitarren und einem unentschieden entspannten Schlagzeugspiel. Zwar geht das auf Anhieb rein wie warmer Kakao und entwickelt an manchen Stellen einen überzeugenden Groove (»Warmer«), doch zwei Songs weiter stellt sich die Frage, wie lange diese Formel wirklich funktionieren kann.Dem Duo Hamilton und Thomas , das mittlerweile auch abseits von Live-Auftritten zur Band herangewachsen ist, scheint dieser Gedanke nicht fremd zu sein: »Expect The Best« knackt kaum die 35-Minuten-Marke und strapaziert den Bogen daher glücklicherweise nicht über. Hin und wieder entwickeln einzelne Songs auch schon mal eine Wärme, der man sich nur schwer entziehen kann und die sogar Erinnerungen an Feist wachruft (»Let Me«, »Right On«). Doch auch wenn dieses Album in etwa so leicht verdaulich ist wie Grießbrei, ist es halt auch so leicht verdaulich wie Grießbrei. Musikalisches Sonntagsprogramm für Gediegene – keine Überraschungen, keine Aufregung. Kann man mal machen.